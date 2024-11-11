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خارج الحدود

ولي العهد السعودي: المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في غزة

القمة العربية الإسلامية،
القمة العربية الإسلامية، فيتو

 انطلقت قبل قليل القمة العربية الإسلامية في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

و قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة تندد بوقف عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

 وأعرب ولي العهد السعودي عن إدانته  العمليات العسكرية التي تستهدف أراضي  لبنان ونرفض انتهاك سيادته، كما أعرب عن رفض المملكة الهجمات علي الأراضي الإيرانية.

وكانت المملكة قد دعت لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار  العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

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إسرائيل الأراضي الفلسطينية الجمهورية اللبنانية قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة القمة العربية الإسلامية

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