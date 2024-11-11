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مدير تعليم طهطا: سد عجز المدرسين نهائيًا والعمال والإداريين قريبًا

مدير تعليم طهطا وحوار
مدير تعليم طهطا وحوار ل فيتو

قال الدكتور احمد خليفة مدير الادارة التعليمية بطهطا طبقا للبرنامج الرئاسي تم سد عجز المدرسين فى جميع المواد نهائيًا وعلى رأسهم العجز الصارخ الموجود فى الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية وذلك بالتعيين عن طريق الحصة وبالتالى لا حجة لمديرى المدارس بهروب التلاميذ أو خروجهم قبل الميعاد بل يجب تشجيع الطلاب على الأنتظام الدراسي وقريبًا طبقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم ستنتهى أزمة عجز العمال والإداريين فهناك خطة يجرى إعدادها لإنهاء الأزمة نهائيًا وعودة منظومة النظافة للمدارس لسابق عهدها

مدير تعليم طهطا تشكيل لجنة لمتابعة الاثاث المدرسي والتخلص من الرواكد المتهالكة 

وأضاف "مدير تعليم طهطا" تم تشكيل لجنة من موجهى ومعلمى المجال الصناعى بالمرورعلى المدارس من أجل مراجعة  وتدوير المقاعد والاثاث المدرسي بحيث يتم نقل الأثاث الزائد فى بعض المدارس لسد العجز بالمدارس الأخرى بالإضافة إلى نقل الرواكد الخشبية والمخلفات المتهالكة وتخزينها فى المخازن الخاصة بها والتأكيد على وجود طفايات الحريق وخراطيم المياة حرصًا على نظافة المدارس وصحة وسلامة التلاميذ

أحمد خليفة يشدد على منظومة النظافة بالمدارس 

وتابع "الدكتور احمد خليفة "تم التنبية مشددًا على مديرى المدارس بالاهتمام بمنظومة النظافة ولا مبرر لوجود مدرسة غير نظيفه أو دورات المياة غير صالحة ويمكن سد عجز العمال وذلك عن طريق إقامة المعسكرات أو الأنشطة المختلفة مثل نشاط اليوم الرياضى أو إقامة مسابقات أجمل فصل او أجمل مدرسة فى كل قطاع لحين سد عجز العمال بناءًا على القرار الوزارى

مدير تعليم طهطا الجولات التفقدية لرفع كفاءة العملية التعليمية وانتظام الدراسة 

واختتم وكيل تعليم طهطا ل "فيتو " الجولات التفقدية اليومية لبعض المدارس تأتى فى إطار رفع كفاءة العملية التعليمية وانتظامها وتلافى السلبيات خاصة ما يأتى بتقرير لجنة المتابعة أو تقارير الموجهين ونمد من خلالها يد العون لكل مدير مدرسة جاد وكفاءة ونعطى فرصة لإصلاح السلبيات فى بعض المدارس التى لا تؤثرعلى العملية التعليمية    

 
 

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