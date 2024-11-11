ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بجامعة جنوب الوادي

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـجامعة جنوب الوادى، عددا من الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي بكلية التربية بقنا بحضور الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية والدكتور عبد الرحمن ابو المجد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد صبري الأنصاري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حيث تحدث الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية وأشاد بجهود صندوق مكافحة الادمان والتعاطي في توعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الندوات والقيام بواجبهم في نقل هذه المعلومات للمجتمع الخارجي.



كما رحب الدكتور عبد الرحمن أبو المجد وكيل الكلية في البداية بالحضور.

وأكد أن كلية التربية بقنا تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية.

التعريف بمركز عزيمة

وأشار محمد الكامل مدير ادارة المشروعات البيئية بالجامعة بان هذه الندوة انما تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتي يستمر عقدها بجميع كليات الجامعة.



كما تناولت مروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان أنشطة بيت التطوع وانواع المخدرات ودور الشباب في مناهضة مشكلة المخدرات والحد من انتشارها وايضا التعريف بمركز عزيمة والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن 16023،وشهد الندوة رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس وحشد من طلاب الكلية.