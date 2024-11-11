في ذكرى أبو عمار، أعمال فنية خلدت سيرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات

تحل اليوم 11 نوفمبر، الذكرى الـ 20 لوفاة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، والذي يعد أحد أعظم رموز النضال الفلسطيني، حيث حارب طوال حياته من أجل تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالاستقلال، ونتناول فى التقرير التالي أهم الأعمال الفنية التي رصدت حياة المناضل الفلسطيني “أبو عمار” ووثقت القضية الفلسطينية في فترة حكمه.

أفلام المخرج رشيد مشهراوي

قدم المخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي العديد من الأعمال التي تتناول سيرة حياة الراحل ياسر عرفات، حيث وصفه في أحد منشوراته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ “رمز الوحدة الوطنية، أمة في رجل”.

وتضمنت الأفلام الوثائقية والتسجيلية التي قدمها المخرج رشيد مشهرواي: “يوميات حصار”، و"على بعد أمتار"، و"أخي عرفات"، و"عذرًا سيدي الرئيس"، والجدير بالذكر أن معظم أعمال مشهرواي تتحدث عن القضية الفلسطينية ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها “حيفا”، و"تذكرة إلى القدس"، و"انتظار"، و"عيد ميلاد ليلى"، و"فلسطين ستيريو، رسائل من اليرموك"، هذا بالإضافة لـ"أحلام عابرة" الذي يعرض في افتتاح القاهرة السينمائي هذا العام.

فيلم حتى إشعار آخر

ومن أبرز الأفلام التي تتناول القضية الفلسطينية في فترة حكم ياسر عرفات هو عمل لـ“مشهرواي” كذلك، تحت عنوان “حتي إشعار آخر”، والذي تدور أحداثه حول عائلة فلسطينية أثناء فرض حظر التجوال على قطاع غزة عام 1993، وتحويل البيوت إلى معتقلات لأهل فلسطين.

فيلم سجل اختفاء

عاد المخرج الفلسطيني إيليا سليمان ليقوم بتصوير فيلم تسجيلي طويل عن فلسطين فى فترة ما بعد السلام، في عام 1996 والذي تدور أحداثه في أولى سنوات حكم الرئيس الراحل، ليرصد ما تغير فيها، ولكن زمن الفيلم ينتهي دون أن يتمكن من انهاء فيلمه، وحصد العمل جائزة “لويجي دي لاورينتيس” في مهرجان فينيسيا في أول سنة لها.

فيلم عُرس الجليل

برغم أن فيلم عرس الجليل تم انتاجه قبل أن يتقلد “أبو عمار” الحكم إلا أنه وأحد من أوائل الأفلام التي تحدثت عن القضية الفلسطينية والذي تم عرضه فى عام 1987م للمخرج ميشيل خليفة، وتدور أحداثه في قرية فلسطينية أقامت مراسم عرس فلسطيني عربي لابنة مختار القرية، وتحتم على والد العروس استضافة الحاكم العسكري للمشاركة في طقوس العرس، ليقام العرس الذي يشهد أحداثًا متناقضة بين اندماج العسكر اليهودي في طقوس العروسين ليلة الدخلة، وإظهار الجذور المترسخة في الشعب الفلسطيني وبين الأجواء المشحونة بالتوتر الأمني في كلا الطرفين.