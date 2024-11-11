هل عاقب الزمالك سيف الدين الجزيري لسفره خارج مصر؟

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة توقيع غرامة مالية على سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب سفره خارج مصر.

وقال المصدر: لم يتم توقيع أي غرامة مالية علي اللاعب لأنه سافر بإذن من عبد الواحد السيد مدير الكرة مستغلًا الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين وسينتظم في تدريبات الزمالك غدًا.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره النصر الليبي وديًّا، والمقرر لها يوم الجمعة القادم وذلك خلال فترة التوقف الدولي.



وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.



وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.



ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة .

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.