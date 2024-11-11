الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

17 ألف مستفيد من أنشطة مبادرة بداية جديدة في قنا

الدكتور حازم عمر،
الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فيتو

 تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية هو بمركز نجع حمادى، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 17034 مواطنًا.

والتقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي القرية خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع  حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.

بداية جديدة لبناء الإنسان

 وقال عمر: المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان حازم عمر نائب محافظ قنا رؤية مصر 2030 قنا محافظ قنا مركز نجع حمادي نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

تعليم قنا: توجيه الصحافة والإعلام التربوي يحصد المراكز الأولى جمهوريا

وكيل صحة قنا يجتمع بمديري المستشفيات ومُنسقي الطوارئ لبحث تقديم الخدمات العاجلة للمرضى (صور)

بحث تشغيل مكتب الصحة بمراكز محافظة قنا على مدار اليوم (صور)

الأكثر قراءة

رضا سليم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي فى يناير

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

مفيش شغل، فنانة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل مكالمة النقيب

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

مدير تعليم طهطا: سد عجز المدرسين نهائيًا والعمال والإداريين قريبًا

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب سلة أمريكي

منوعات

المزيد

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

قصة تحول عشبة المتة الأمريكية إلى مشروب شعبي لدى بلاد الشام

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح وعمر مرموش ينفردان برقم قياسي في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

«فنادته الملائكة»، الشعراوي يوضح كيف يكون الصوت من الملأ الأعلى (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads