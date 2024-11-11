انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولي للفنون بأسوان اليوم

تنطلق مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والذي ستتواصل فعالياته بمدينة أسوان حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

حفل الافتتاح بمسرح فوزى فوزى

يُقام حفل الإفتتاح بمسرح فوزي فوزي،وتتضمن فقراته عروض فنية واستعراض لبرنامج المهرجان من عروض مسرحية وورش فنيّة وأنشطة ومعارض تشكيلية.

وأعربت الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان، عن سعادتها وسعادة اللجنة المنظمة والضيوف العرب باستمرار إقامة المهرجان على أرض مدينة أسوان، ووسط أهلها الطيبين، الذين يتميزون بكرم الضيافة والإبتسامة التي تعلوا وجوههم.

كما وجّهت الشكر لمحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ولنائب محافظ أسوان، المهندس عمرو حلمي لاشين، لحرصهم على إنجاح المهرجان، وكل ما يقام من فعاليات على أرض المحافظة.

كما توجهت بالشكر لسكرتير عام محافظة أسوان، اللواء أيمن الشريف، على متابعته للإستعدادات الجارية لإقامة المهرجان، وتقديم كل الدعم من أجل نجاح فعالياته، ونوّهت إلى الدعم الكبير من كافة الإدارات المعنيّة بديوان المحافظة، وعلى رأسها إدارة العلاقات والإعلام الشريك الدائم للنجاح في كل ما يجرى من فعاليات على أرض أسوان.

وعبّرت "مكرم" عن تقديرها لجهود المسئولين في قطاعي الثقافة والتعليم بالمحافظة، وثمّنت جهود رئيس مدينة أسوان ونائبه في تقديم كل الدعم لناجح المهرجان، وجهودهم المخلصة من أجل ظهور أسوان بصورة مشرفة في عيون زوّارها من سياح العالم.

وأشارت الدكتورة هنا مكرم، إلى أن المهرجان اختار هذا العام اقامة سمبوزيوم فني يُشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، بجانب انتقال ورش الفنية التي تستهدف اكتشاف المواهب ودعمها بمدارس المحافظة، إلى الشمال، وتحديدا في الرديسية، حيث سيتم تسيير قافلة من المهرجان إلى هناك، بجانب الورش التي ستقام في مسرح فوزي فوزي وعددها (6) ورش يشارك في تقديمها لطلاب المدارس فنانون من سلطنة عمان، والعراق، والأردن، ومصر، وتونس بجانب عروض مسرح العرائس والحكايات، إضافة إلى الاحتفاء ببعض التجارب الفنية والإبداعية العربية.

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