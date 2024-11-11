الإثنين 11 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 31553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 39118 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% عند مستوى 13850 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 8395 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 1269p نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18%  عند مستوى 3225 نقطة.

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