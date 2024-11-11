طب القوات المسلحة تحصد عددًا من المراكز الأولى في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية

حصد فريق البحث العلمى لكلية الطب بالقوات المسلحة عددًا من المراكز الأولى فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية (IGEM) التي نظمت فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة وسعيها الدائم لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية من خلال المشاركة فى المؤتمرات والمسابقات العلمية الدولية بما يسهم فى تبادل الخبرات والتعرف على كل ماهو جديد فى مختلف المجالات العلمية والبحثية.

ونجح الفريق فى حصد الميدالية الفضية والترشح ضمن أفضل خمس فرق فى تصنيف أهداف التنمية المستدامة (sustainable development goals award ).

المسابقة العالمية للهندسة الوراثية

كما حقق الفريق إنجازًا جديدًا فى المسابقة العالمية للهندسة الوراثية ( IGEM ) بترشيحه ضمن أفضل ثلاث فرق فى السلامة البيولوجية ( safety and security award ) , فضلًا عن حصوله على المركز الثانى فى مسابقة المشاريع الناشئة وتقييم المشروع المقدم من الفريق كأفضل فكرة مؤثرة لهذا العام.

ولأهمية فكرة المشاريع المقدمة من الطلاب فقد حصل الفريق على حق الاشتراك فى المسابقات بدون مقابل وبذلك يعد الفريق الوحيد الذى يحصل على هذه المنحة تقديرًا لتميزه.