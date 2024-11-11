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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 12 - 11 - 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا  على جنوب البلاد، مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 - 11 - 2024

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين 11/11/2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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