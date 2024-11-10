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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس الاثنين 11/11/2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار خفيفة قد تكون متوسطة غدا الاثنين على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

 

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

أسبوع ممطر، الأرصاد تعلن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. وخفيفة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري.. والقاهرة الكبرى على موعد مع السحب الممطرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 17
 
 

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