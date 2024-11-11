كانت عايزة تحج بالفلوس وأنا وريثها، اعترافات صادمة للمتهم بقتل عمته في روض الفرج

أدلي عاطل متهم بقتل عمته لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون بروض الفرج، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شمال القاهرة الكلية.

وقال المتهم إنه من مدمني المواد المخدرة وكونه عاطل لا يجد من ينفق عليه أو يعطيه أموال لشراء مواد مخدرة كان يقصد عمته كثيرًا لإعطائه الأموال.

وأضاف المتهم أن عمته سيدة ليس لها أبناء وسيورثها بعد مماتها، مشيرًا إلى أنه في كل مرة يقصدها لطلب المال ترفض وتقول له بأنها تدخرها لكي تحج بيت الله الحرام فكان يضربها بشدة ويأخذ ما معها كرهًا عنها.

وأوضح المتهم أنه في يوم الواقعة ذهب إلى عمته وطلب منها أموالًا فرفضت وقالت له " عايز تأخد فلوسي تشتري بيها حشيش مش هديلك ولا مليم" فتعدى عليها بالضرب المبرح حتى سقطت بين يديه ميتة.

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة “ر. م”، تبلغ من العمر 68 سنة، ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها بالضرب المبرح لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة.