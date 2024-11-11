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حوادث

متهم بقتل عمته في روض الفرج يمثل الجريمة أمام النيابة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 اصطحبت نيابة شمال القاهرة الكلية عاطل متهم بقتل عمته لسرقة أموالها وشراء مخدرات في شارع طوسون بروض الفرج، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بشارع طوسون بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة “ر. م”، تبلغ من العمر 68 سنة، ترتدي كامل ملابسها بها آثار ضرب وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد

ودلت التحريات على أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها الذي تعدى عليها بالضرب المبرح لسرقة أموالها لشراء مواد مخدرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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