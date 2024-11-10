تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات الهوائية من الشوارع بعابدين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة وسط القاهرة، اليوم، حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات الهوائية، التابعة لإحدى الشركات، من خلال كسر القفل الالكتروني، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط عاطلين لقيامهما بعرض دراجة هوائية تابعة لإحدى الشركات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما “دراجة هوائية، الأدوات المستخدمة فى السرقة”.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "تأجير وخلع القفل الإلكتروني “باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما”، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن كافة الدراجات الهوائية المستولى عليها داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.