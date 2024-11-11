اختيار فيلم ضي لافتتاح مهرجان البحر الأحمر (تفاصيل)
أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن اختيار فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الرابعة المقرر أن تبدأ في 5 ديسمبر المقبل.
ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.
فيلم “ضي” بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى المصريين بدر محمد وحنين سعيد، وتأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور كمنتج مشارك.
جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور "ضي" عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.
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