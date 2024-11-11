رئيس حي شرق بالإسكندرية: إيقاف وإزالة أعمال مخالفات بناء بمنطقة أبيس الثانية

أعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، استمرار الحملات المكثفة التي يشنها الحي لمواجهة مخالفات البناء بقيادة سكرتير عام الحي حيث تم تنفيذ إزالة ٣ حالات بناء مخالف في أبيس الثانية وذلك في إطار تنفيذ قرارات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء كانت أراضي زراعية أو مخالفات بناء أو متغيرات مكانية.

ففي أثناء المرور الميداني بمنطقة أبيس الثانية شارع الصالحين خلف فيلا عزومه بصحبة م إنجى سكرتير عام الحي وإدارة المشروعات تلاحظ وجود بناء هنجر وتم إيقاف الأعمال وإزالة الجمالون واحالة المخالفة للادارة الهندسيه لاتخاذ اللازم قانونًا.

وفي نفس الجولة تم رصد أعمال بمنطقة أبيس الثانية ش الميدان تلاحظ وجود أعمال صب أعمدة الدور الأرضي وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأعمدة وإحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونًا.

وعلى صعيد آخر أثناء المرور الميداني بمنطقة الحسينية قبل المقابر تلاحظ وجود بناء هنجر وتم إيقاف الأعمال وإزالة الحوائط وجاري فك الشاسيه الحديد بمعرفة المخالف وتم إحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونًا.

وأكد رئيس الحي أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة التعديات وإزالتها بشكل فوري، مشددًا على أن الجهات المعنية ستواصل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين واسترداد حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.