وكيل التعليم بالبحيرة يواصل جولاته الميدانية على عدد من الإدارات (صور)

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم على عدد من مدارس الإدارات التعليمية، وبدأ بتفقد مدرسة منية السعيد الابتدائية المشتركة بإدارة المحمودية التعليمية، حيث قام بمتابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل وتسجيل الغياب في دفاتر الحضور والغياب موجها بضرورة الالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولاته بعدد من المدارس، فيتو



كما اطمأن على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية، وكذا مطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية وحرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذا التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة والمتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسى.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق جودة التعليم داخل الفصول وتحقيق الانضباط الإدارى بالمدرسة والمتابعة المستمرة لكراسات الحصة والواجب والأنشطة ووضع الدرجات للطلاب بكل شفافية ومتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسى لتحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة فى إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

وواصل وكيل الوزارة جولته المرورية وقام بتفقد مدرسة إدفينا الإعدادية الجديدة بنات بإدارة رشيد التعليمية تابع خلالها أقسام المدرسة والفصول الدراسية واطمأن على ارتفاع نسبة حضور الطالبات والتزامهن وتطبيق القرارات الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول واطمأن على تفاعل الطالبات مع المعلمين وتنفيذ الواجبات المنزلية والتقييمات الاسبوعية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط الإداري والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولاته بعدد من المدارس، فيتو



وفى ختام جولته أكد الديب استمرار اعمال المتابعة على كافة المدارس بالإدارات التعليمية لمتابعة انضباط العملية التعليمية ورصد أى تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها وذلك بالتوازي جنبا إلى جنب مع المتابعة والمرور الميدانى لمديرى عموم الإدارات التعليمية على جميع المدارس بكافة مراحلها ونوعياتها التعليمية لضبط مسار العمل وتقديم افضل الخدمات التعليمية.

ويأتي ذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية للعملية التعليمية بمختلف مدارس الإدارات التعليمية وتفعيلا لتوجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة متابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكد من نظافتها العامة وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمي والالتزام بالاشراف اليومي والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية.