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رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية للشباب ضمن مبادرة بداية (صور)

رياضة البحيرة تواصل
رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة - إدارة التنمية الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مشروع تعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب للفئة العمرية من ٩ إلى ١٥ و١٦ إلى ٢٤ سنة اليوم بمركز شباب مدينة أبو حمص ومركز شباب مدينة رشيد.


 

 رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
 رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
 رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
 رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو

 

مشروع اللياقة البدنية بمراكز محافظة البحيرة 

ويعد المشروع إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، فالرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان.


أهداف مشروع اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري 

يهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية للمشاركين من خلال التدريب والتمارين على العروض الرياضية، وكذا تشجيع الشباب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة العامة للشباب والنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين، والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو
رياضة البحيرة تواصل مشروع اللياقة البدنية ضمن مبادرة بداية، فيتو

 

يأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات  الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب، وايضًا الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

 

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رياضة البحيرة مديرية الشباب والرياضة مبادرة بداية محافظة البحيرة مشروع اللياقة البدنية

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