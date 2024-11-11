الإثنين 11 نوفمبر 2024
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محافظات

رفع 2370 طن قمامة ومخلفات بالأقصر

أثناء الحملة
أثناء الحملة

 تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، من خلال معدات وعمال قطاعات نظافة الأحياء بمدينة الأقصر بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع.

 

حملات النظافة بالأقصر 

 وأسفرت الحملات عن رفع 1470 طن قمامة، و900 طن أتربة وتراكمات ومخلفات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك على مدار الأسبوع الماضي من خلال تنفيذ حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة، على جميع القطاعات بكافة الأحياء،  للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.


كما وجه رئيس مدينة الأقصر، باستمرار الاهتمام بتنظيف وغسيل أسفل المقاعد والحاويات بكورنيش النيل وتنظيف وغسيل أعمدة الإنارة، فضلًا عن استمرار الإهتمام بقص وتهذيب الأشجار بشوارع المدينة الرئيسية بطريق المسار السياحي والشوارع الفرعية بشارع فاطمة الزهراء ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد مشايخ عطية، بالتنسيق مع إدارة الحدائق والبساتين وشركة الكهرباء، وإجراء أعمال صيانة الأعمدة ومصابيح الإنارة بجميع القطاعات، وجاري إستكمال الأعمال.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

 

 

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