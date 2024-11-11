وكيل التعليم بالبحيرة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة انتظام الطلاب بالمدارس

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من مدارس الإدارات التعليمية، استهلها بتفقد مدرسة منية السعيد الابتدائية المشتركة بإدارة المحمودية التعليمية حيث قام بمتابعة نسب حضور الطلاب بكل فصل وتسجيل الغياب في دفاتر الحضور والغياب، موجها بضرورة الالتزام بالقرارات والآليات المنظمة للتقييمات الأسبوعية.

مطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية

كما اطمأن على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وادائهم للتقييمات الأسبوعية، وكذلك مطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية وحرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، وكذلك التزام المعلمين بتسجيل التقييمات الأسبوعية بشكل منتظم ودقيق لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة والمتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسي.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق جودة التعليم داخل الفصول وتحقيق الانضباط الإدارى بالمدرسة والمتابعة المستمرة لكراسات الحصة والواجب والأنشطة ووضع الدرجات للطلاب بكل شفافية ومتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى لتحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة فى إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

تفقد مدرسة ادفينا الاعدادية الجديدة بنات بادارة رشيد التعليمية

وواصل وكيل الوزارة جولته المرورية وقام بتفقد مدرسة ادفينا الإعدادية الجديدة بنات بإدارة رشيد التعليمية تابع خلالها أقسام المدرسة والفصول الدراسية، واطمأن على ارتفاع نسبة حضور الطالبات والتزامهن وتطبيق القرارات الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول واطمأن على تفاعل الطالبات مع المعلمين، وتنفيذ الواجبات المنزلية والتقييمات الاسبوعية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط الإداري والالتزام بالإشراف اليومى والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة.