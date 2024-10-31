الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

كشف  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، حجم تراجع مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال شهر يوليو الماضي،  بنسبة تصل نحو 27% حيث بلغت حجم استيراد السيارات الملاكي نحو  170.44 مليون دولار، بينما كان اجمالي السيارات المستوردة في يوليو 2023 نحو  242.7 مليون دولار. 

الإحصاء يستعرض تكلفة  استيراد السيارات الملاكي 


ووفقا لما نشره  تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بمصر، حجم واردات مصر من سيارات الركوب الملاكي في النصف الأول من عام 2024 الجاري وشمل ذلك مختلف فئات سيارات الركوب في مصر وبلغت  الي 84% حيث تم تسجيل استيراد باجمالي مليار و301 مليون دولار تقريبًا, بينما كان المعدل في نفس الفترة من العام الماضي بواقع 705 مليون دولار تقريبًا.

 


بينما في يونيو فقط بلغت  سيارات الركوب الي انخفاض 15% تقريبًا بواقع 133 مليون دولار بينما كانت في يونيو 2023 بواقع 156.6 مليون دولار. 

السيارات التجارية
وفيما يخص  السيارات التجارية المختصة  بنقل البضائع,  ارتفعت نسبة استيرادها بمصر 10% تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2024 ووصلت نسب الاستيراد الي 87.2 مليون دولار, بينما كانت في نفس الفترة من العام الماضي بواقع 78.9 مليون دولار. وفي يوينو فقط انخفضت السيارات التجارية في التكلفة الي 10.7 مليون دولار مقابل 14.4 مليون دولار في يونيو 2023 بتراجع 25.5%.

 

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