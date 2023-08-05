شروط التعيين في الجهات الحكومية.. اللياقة الصحية لشغل الوظيفة.. ولم يسبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددًا من الوظائف في بعض الجهات الحكومية خلال شهر يوليو الماضي عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية والتي طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في كافة مراحل المسابقات المركزية، بدءًا من التقديم حتى إعلان النتيجة.

كما يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بنشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت كاف؛ حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التي سيقدمون فيها وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

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وظائف الحكومة في شهر يوليو

وأعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد (238) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسب آلي) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

كما أعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد (102) في وظيفة فني بالتخصصات الآتية (تشغيل - ميكانيكا – كهرباء - إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفي الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة الهيئة لتعيين عدد (47) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني - بناء السفن) بالمستوى الوظيفي الثالث (جوفي هذا السياق، سيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (100) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني - إلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج.

كما أعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (23) مهندسًا في وظيفة باحث تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني – حاسبات – معماري – اتصالات – ميكانيكا) وعدد (9) في وظيفة باحث اقتصادي وعدد ( 8 ) في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)

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من الجدير بالذكر، أن الاختبارات الالكترونية للمسابقات يعقدها الجهاز بمركز تقييم القدرات والذي أنشأه استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.. وقام الجهاز عند إنشائه بمراعاة أن يكون النظام مُميكنًا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري.

قانون الخدمة المدنية

وتنص المادة 31 من قانون الخدمة المدنية على أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند الحاجة عن شغل الوظائف الجديدة مركزيا في الأول من يناير، وفي الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل.

كما نصت المادة 32 أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعلان الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.

ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومنها:- مسمى الوظيفة المعلن عنها ومستواها ومجموعتها النوعية والوظيفية - ملخص بطاقة وصف الوظيفة - محل العمل 4- المستندات المطلوبة ومكان تقديمها وآخر ميعاد لتسجيل بيانات المتقدمين- معايير المفاضلة بين المتقدمين.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان.

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وعند التساوي يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا".

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعلان الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وضع قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان السابق برئاسة علي عبد العال عددا من الشروط بشأن كل من يرغب التعيين في الوظائف الحكومية.

وبعد شكاوى البعض من المعينا من المتقدمات لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بسبب وزنها الزائد (السمنة)، بعد مرورها بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس ويتم استبعادها بسبب السمنة وهو أمر غير قانوني ولا دستوري يتساءل البعض عن شروط التعيين في الحكومة

شروط التعيين بالوظائف الحكومية

وحدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف الحكومية.

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.