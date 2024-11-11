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خارج الحدود

البرهان يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

 توجه الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

 

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 ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية، تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على  الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

 

وكان في وداع البرهان، بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس السيادة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السفير الدكتور علي يوسف أحمد الشريف وزير الخارجية المكلف.

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إسرائيل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة المملكة العربية السعودية رئيس مجلس السيادة الانتقالي بورتسودان

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