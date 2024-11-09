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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 25 كيلو مخدرات في القاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي ضم 22 متهم بينهم سيدتان، بتهمة حيازة 25.5 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، و3 آلاف قرص مخدر، قبل ترويجها بالقاهرة  4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


كان مدير أمن القاهرة قد تلقى اخطارًا يفيد بشن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، تمكنت من ضبط 22 عنصرا إجراميا بحوزتهم 25.5 كجم من المواد المخدرة و3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها بالعاصمة.

وضمت المضبوطات كميات من مخدر "الهيروين - الحشيش - الاستروكس - بودر - ترامادول وأموتريل - تامول " فضلًا عن أسلحة نارية وبيضاء، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (3,590 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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النيابة العامة مدير أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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