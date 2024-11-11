كان رايح فرح، مصرع شاب إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الأقصر

لقي شاب في العقد الثاني مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري البغدادي بمركز ومدينة البياضية شرق محافظة الأقصر.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع شاب يدعى «ع.خ.ا» 22 عاما مقيم أرمنت الوابورات، جراء حادث انقلاب موتوسيكل كان يستقله أعلى كوبري البغدادي.



وأفادت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة الأقصر أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة حيث كان يقود الدراجة البخارية بمفرده وكان في طريقه للذهاب إلى حفل زفاف أحد أصدقائه.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر