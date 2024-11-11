الإثنين 11 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16%  عند مستوى 31444 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 39014 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% عند مستوى 13800 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 8393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 11670 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18%  عند مستوى 3271 نقطة.

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