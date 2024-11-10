رئيس جامعة جنوب الوادي يعلن موعد بدء البث التجريبي لحجز تذاكر العيادات الخارجية إلكترونيا

أعلنت جامعة جنوب الوادي عن موعد بدء البث التجريبي لتفعيل النظام الالكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية لمستشفيات قنا الجامعية وذلك يوم السبت القادم الموافق 16 نوفمبر 2024.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي حضره الدكتور عماد علي عميد كليه الحاسبات والمعلومات والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والقائمين على عمل التطبيق.

تفعيل النظام الإلكتروني بقنا

اكد رئيس الجامعة ان القائمين على تفعيل النظام الالكتروني لحجز العيادات الخارجية يعملون بكل جديه لإعداد فيديوهات توضيحيه وحملات اعلامية تمكن المرضى واهاليهم من التعامل مع التطبيق بكل سهوله واضاف رئيس الجامعة ان اطلاق التطبيق.

يأتي ذلك في اطار حرص جامعه جنوب الوادي على جوده الخدمات الطبية في مستشفياتها الجامعية واحداث النقلة الرقمية ومواكبة التطورات الحديثة والانخراط في التمكين الرقمي فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعكس رؤيه مصر 2030.



وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من التطبيق تخفيف العبء على المترددين من مواطني جنوب الصعيد على مستشفيات قنا الجامعية.



وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي بذلها الفريق المكلف بإعداد التطبيق الالكتروني من اجل الوصول الى هذه المرحلة.