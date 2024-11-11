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3 قرارات من النيابة بشأن مشاجرة في صان الحجر بالشرقية

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أمرت  النيابة العامة بالشرقية الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 مصابين أصيبوا في مشاجرة بسبب خلافات بينهم في إحدى قرى مركز صان الحجر، تمهيدا لسماع أقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

احذر، الحبس عقوبة البلطجة وترويع المواطنين والتلويح بالعنف باستخدام سلاح أو حيوان شرس

مشاجرة بإحدى قرى صان الحجر وإصابة 3

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي باستقبال 3 أشخاص مصابين بجروح بمناطق متفرقة بالجسد وتم تقديم العلاجات اللازمة لهم.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر مشاجرة مع آخرين بقرية 6 أكتوبر بدائرة مركز شرطة صان الحجر وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

جرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات  للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

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