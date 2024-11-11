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ملفات وحوارات

قمار المقاهى البلدى..قتل زميله في شبرا بسبب لعبة الدومينو.. المتهم: إحنا صحاب تختة واحدة ومكنش قصدي يموت.. نزيف داخلي سبب الوفاة.. والنيابة تحبس الجاني

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 تواصل  نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق مع طالب متهم بقتل زميله داخل مقهى بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب بعد فوز الأول في لعبة الدومينو، بمنطقة شبرا مصر.


واصطحبت النيابة المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.
 

المتهم: إحنا صحاب تختة واحدة
وقال المتهم إنه والمجني عليه أصدقاء منذ الصغر ويدرسون سويا في نفس المدرسة وفي نفس الفصل الدراسي ويقضون معظم وقتهم سويا. 
وأضاف المتهم أنهم في يوم الواقعة وعقب انتهاء اليوم الدراسي ذهبا إلى مقهى في منطقة شبرا مصر للجلوس وشرب الشيشة ولعب الدومينو كعادتهم يوميا. 


المتهم: المجني عليه قالي مفيش معايا فلوس

 وأوضح المتهم أنه والمجني عليه معتادان يوميا على أن الخاسر في لعبة الدومينو يدفع ثمن المشاريب وفي هذا اليوم خسر المجني عليه فطلب منه الأول أن يفي بوعده ويدفع ثمن المشاريب فرفض متحججا بأن والده لم يعطه مصروف قائلا "إحنا صحاب تختة واحدة وقالي مفيش معايا فلوس بس مصدقتوش ومكنتش قاصد يموت ".

وأشار المتهم إلى أنه لم يصدق المجني عليه وتشاجر معه ودفعه من صدره فسقط على الأرض، فاعتقد أنه مغشيا عليه فنقله الأهالي إلى المستشفى وفوجئ بوفاته 


نزيف داخلي سبب الوفاة
 وتبين من المناظرة أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر، وتوفى نتيجة إصابته بلكمة قوية في الصدر تسبب في نزيف داخلي حاد وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.


وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد  بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى، وبفحص جثته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبعمل التحريات تبين ان المجنى عليه كان بصحبة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا بلعب الدومينو واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب
وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه بيده فسقط مغشيا عليه وتوفى على الفور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

 

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