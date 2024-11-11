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حوادث

طالب متهم بقتل زميله في شبرا: احنا أصحاب تختة واحدة وقالي مفيش معايا فلوس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلى طالب متهم بقتل زميله داخل مقهى بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب بعد فوز الأول في لعبة الدومينو، بمنطقة شبرا مصر باعترافات تفصيلية أمام  نيابة شمال القاهرة الكلية.

وقال المتهم إنه والمجني عليه أصدقاء منذ الصغر ويدرسون سويًّا في نفس المدرسة وفي نفس الفصل الدراسي ويقضون معظم وقتهم سويًّا.

وأضاف المتهم أنهم في يوم الواقعة وعقب انتهاء اليوم الدراسي ذهبا إلى مقهى في منطقة شبرا مصر للجلوس وشرب الشيشة ولعب الدومينو كعادتهم يوميًّا.

وأوضح المتهم أنه والمجني عليه معتادان يوميًّا على أن الخاسر في لعبة الدومينو يدفع ثمن المشاريب وفي هذا اليوم خسر المجني عليه فطلب منه الأول أن يفي بوعده ويدفع ثمن المشاريب فرفض متحججًا بان والده لم يعطه مصروف قائلًا: "احنا صحاب تختة واحدة وقالي مفيش معايا فلوس بس مصدقتوش ومكنتش قاصد يموت".

واشار المتهم الى أنه لم يصدق المجني عليه وتشاجر معه ودفعه من صدره فسقط على الأرض فأعتقد أنه مغشيًّا عليه فنقله الأهالي إلى المستشفى وفوجئ بوفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد  بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان بصحبة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا بلعب الدومينو واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب. 
وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه بيده فسقط مغشيًّا عليه وتوفي على الفور.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
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منطقة شبرا مصر نيابة شمال القاهرة الكلية لعبة الدومينو مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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