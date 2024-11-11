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أخبار مصر

محمد جبران يعلن إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بالدقهلية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله، ليصبح الآن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة، ليشمل النشاط استخراج كعب العمل، وعمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي، وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في "الوحدة المتنقلة"،وغيرها من الأنشطة. 

وكان عضو مجلس النواب، الدكتور مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل، لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم. 

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، تم تطوير المكتب، وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة. 

وقال: إن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب الدكتور مكرم رضوان، وقيادات من   المحافظة، والمديرية، ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد، الذين توجهوا جميعًا بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري بشكل لائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

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