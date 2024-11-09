هذا الرقم حققه فيلم "آل شنب" في 10 أيام من عرضه

حقق فيلم “آل شنب” الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلي علوى في 10 أيام منذ بداية طرحه ما يقرب من 2 مليون ونصف المليون، وحقق في إيرادات ليلة أمس الجمعة 228 ألف جنيه.

فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل فيلم آل شنب مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف، شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.