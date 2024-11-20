الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، في القرآن الكريم آيات عديدة تكشف لنا عن فضل الصلاة وعظمتها ومكانتها الجليلة في الإسلام ومن ذلك أن الصلاة من الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي، قال تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، وقال جل جلاله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}.

الاستعانة بالصبر والصلاة، قال ابن كثير: “بيّن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبرُ والصلاةُ، كما تقدم في قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾، وفي الحديث الشريف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلَّى، والصبر صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات

 والقربات، والثاني أكثر ثوابًا لأنه المقصود. 

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:54

الظهر: 11:40

العصر: 2:37

المغرب: 4:56

العشاء: 6:18

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 5:00

الظهر: 11:46

العصر: 2:40

المغرب: 5:00

العشاء: 6:22

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:41

الظهر: 11:34

العصر: 2:40       

المغرب: 5:01

العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:50

الظهر: 11:37

العصر: 2:32

المغرب: 4:52

العشاء: 6:13

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

جَعَل الله الصلاة أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صَلُحت صَلُحَ العمل كلّه، لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ من عمَلِهِ الصلاةُ، فإنْ صلُحَتْ فقدْ أفلَحَ وأنْجَحَ، وإنْ فسَدَتْ فقدْ خابَ وخَسِِرَ).

فالصلاة ميدان فسيح للتنافس في عبادة رب العباد، ولهذا فقد جاءت في القرآن الكريم آيات عديدة تثني على المؤمنين المصلين وتصفهم بأعظم الأوصاف وتضفي عليهم صفة الفوز والفلاح وتؤمنهم من كل الأخطار والأحزان في الدنيا والآخرة.

أهمية الصلاة،  قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، وقال جل جلاله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

وفاة الملحن الشاب حازم عادل عن عمر يناهز الـ 30 عامًا

ردة فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدير نجدة الطفل يكشف مفاجأة بشأن زواج القاصرات

بينهم ضابط كبير، الكشف عن هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو

بحضور ترامب وماسك، سبيس إكس تفشل في اختبار صاروخي (فيديو وصور)

6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

منتخب مصر يرد على رفض عواد والمهدي إجراء الإحماء مع شوبير (فيديو)

منوعات

المزيد

تحقيقات في سوريا بسبب سقوط شاب ضرير في نهر، ما القصة؟

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

انتكاس الفطرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة العنكبوت

المزيد
الجريدة الرسمية