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الصحة: دعم تشاد في مجال مكافحة الأمراض الوبائية

جانب من الإجتماع,
جانب من الإجتماع, فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالمجيد عبدالله، وزير صحة جمهورية تشاد، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، لمناقشة سبل التعاون المشترك.

 

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 

 

يأتي ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)،  الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حاملا شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بنظيره التشادي والوفد المرافق له، مؤكدًا الحرص على مد أواصر التعاون المشترك بين الدولتين، التي تربطهما علاقات وثيقة على مدار فترات زمنية طويلة.

 

سبل تعزيز التعاون لدعم جمهورية تشاد بالقوافل الطبية

 

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم جمهورية تشاد بالقوافل الطبية في مختلف المجالات الصحية، حيث أشار الوزير في هذا الشأن إلى أهمية تجهيز قائمة بالاحتياجات الطبية المطلوبة، ومن بينها التخصصات النادرة، لتوفيرها وتقديم الدعم الصحي اللازم لدولة تشاد.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مصر أرسلت خلال السنوات السابقة العديد من القوافل الطبية في تخصصات مختلفة إلى دولة تشاد، فضلًا عن إرسال 15 ماكينة غسيل كلوي خلال الفترة السابقة لتجهيز وحدة غسيل كلوي، موضحًا أنه من المقرر إرسال قافلة طبية وفريق طبي متكامل في تخصص الرمد وجراحات العيون، يصحبه فريق متكامل متخصص ومدرب على أعلى مستوى.

وتابع أن الاجتماع تناول مناقشة تقديم كافة سبل الدعم لجمهورية تشاد في مجال توفير كافة الاحتياجات الدوائية اللازمة لمختلف الأمراض، بما يضمن العمل على حل أزمة نقص الأدوية بدولة تشاد، حيث أشاد الجانب التشادي بجودة وفاعلية ومأمونية الدواء المصري.

وقال «عبدالغفار» إنه تم مناقشة سبل التعاون وتقديم الدعم في مجال مكافحة الأمراض الوبائية المختلفة، فضلًا عن العمل على استكمال مشروع إنشاء مستشفى مصري بدولة تشاد، لتعزيز توفير الخدمات الطبية اللازمة للشعب التشادي.

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وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد الاستعداد لإرسال فرق طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى لدولة تشاد لتقديم الخدمات الطبية ونقل الخبرات المصرية في العديد من المجالات، فضلًا عن استقبال الأطباء من دولة تشاد لتلقي التربيات في مصر من خلال برامج تدريبية متخصصة في كافة المجالات الطبية.

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