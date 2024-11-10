رحل اليوم، حمدي الرملي بدأ مشواره الفني في التسعينيات.. و«فراولة» آخر أعماله الفنية

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الفنان حمدي الرملي الذي أطل على الشاشات بشخصيات متنوعة وكان وجهه مألوفًا للجمهور.

الفنان حمدي الرملي

وكانت بدايات الفنان الراحل حمدي الرملي مع عالم الفن في التسعينيات من القرن الماضي، ومن أوائل الأعمال الفنية التي شارك بها فيلم خمسة كارت عام ١٩٩٠ للفنان سعيد صالح، وفي عام ١٩٩٢ شارك في سهرة تلفزيونية تحمل اسم كدبة واحدة مع الفنان أحمد آدم.

وبعدها ظهر الراحل في الفوازير وهي فوازير أهل المغنى عام ١٩٩٤ حيث قدم شخصيات مختلفة، وفي عام ١٩٩٥ شارك بفوازير المضحكون وبها أيضًا قدم شخصيات مختلفة، وفي عام ١٩٩٦ شارك الراحل في فيلمين وهو يا دنيا يا غرامي، وفيلم رومانتيكا الذي قدم خلاله شخصية كيمو.

وواصل مشاركاته الفنية ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها أيضًا فيلم القرموطي في مهمة سرية حيث قدم شخصية سعيد، وفي مسلسل الكبير أوي قدم الراحل شخصية جعيدي معلم القهوة، وفي مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي شارك بشخصية مغاوري، بينما قدم شخصية صالح في سلسل شقة فيصل عام ٢٠١٩، وكانت المشاركة الأخيرة للراحل في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل فراولة مع الفنانة نيللي كريم حيث قدم شخصية حمدي.

إعلان وفاة حمدي الرملي

وأعلن إيهاب الرملي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن وفاة خاله الفنان حمدي الرملي عن عمر يناهز الـ 64 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم حجزه فى أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال إيهاب الرملي من خلال صفحته على الفيس بوك: “توفى إلى رحمة الله خالي حمدي الرملي، أرجو الدعاء بالمغفرة وقراءة الفاتحة”.