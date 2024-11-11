بالأرقام، إجمالي تراخيص سيارات النقل في مصر

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي عدد السيارات النقل التي تم ترخيصها في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، سجلت عدد 1593 سيارة نقل في شهر أكتوبر الماضي وتم ترخيصها في مختلف وحدات المرور بمصر.

وأكدت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، زيادة ترخيص السيارات عن شهر سبتمبر 2024، حيث كان العدد في سبتمبر 2024 بواقع 1432 سيارة.



ترتيب مبيعات شركات النقل وفق موديل السنة بمصر



وجاء تقسيم سيارات النقل في أكتوبر الماضي في مصر وفق موديل السنة كالتالي:

1- تم ترخيص ما يقرب من 39 سيارة من موديل 2021.

2- تم ترخيص ما يقرب من 117 سيارة من موديل 2022.



3- تم ترخيص ما يقرب من 138 سيارة من موديل 2023.

4- وموديل 2024 تم ترخيص 435 سيارة.

5- موديل 2025 بإجمالي 864 سيارة.



ترتيب مبيعات النقل في أكتوبر بمصر

وجاء ترتيب شركات السيارات النقل في أكتوبر بمصر كالتالي:



1- شيفروليه 964 سيارة نقل.

2- إيسوزو 140 سيارة نقل.

3- تويوتا 130 سيارة نقل.

4- دايون 40 سيارة نقل.

5- ميتسوبيشي 38 سيارة نقل.

