أستاذ علوم سياسية: قلق أوروبي من موقف ترامب بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور جو هاربر، أستاذ العلوم السياسية، إن الدول الأوروبية تنظر بقلق لما سيفعله الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، معتقدا أن دول أوروبا لا تعلم تحديدا ما سيفعله "ترامب"، إلا أنه يعلم ما يفعله تحديدا.

قلق أوروبي من ترامب

وأضاف "هاربر"، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن الدول الأوروبية نوعا ما قلقة بشأن موقف ترامب فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية أكثر من قلقهم بشأن الأمور الأخرى، لافتا أن إيران لها علاقات مع روسيا ما يزيد من التعقيدات حول الموقف الذي يتخذه ترامب بشأن كييف، بالتالي هي مشكلة معقدة للغاية.

السياسة الخارجية لدونالد ترامب

وتابع: "حاليا لا نعلم من سيكون المستشار الخاص بالأمن القومي بالنسبة لترامب، وما نوع السياسة الخارجية التي يتخذها، ولكن ما يمكننا أن نتكهن بشأنه هذه اللحظة أن الرئيس المنتخب سيكون نوعا ما أكثر عقلانية مما كان عليه في فترته الأولى حينما كان رئيسا".