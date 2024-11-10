إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

قادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة، بنطاق قرية المسين بالوحدة المحلية لمركز الدلنجات على طريق الدلنجات/ دمنهور لإزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف.

إزالة 7 حالات كبرى عبارة عن مبان متعددة الطوابق مخالفة وتحت الإنشاء

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة واللواء وائل زغلول رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وكافة الجهات الأمنية والتنفيذية، حيث أسفرت الحملة المدعومة بعدد من المعدات الخاصة بمراكز حوش عيسى ودمنهور وإيتاي البارود وأبو المطامير عن إزالة 7 حالات كبرى عبارة عن مباني متعددة الطوابق مخالفة وتحت الإنشاء حتى مستوى الأرض على مساحة 1500 م2، وذلك بخلاف إزالة عدد من الحالات الأخري من التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن مبان وأعمدة خرسانية وأسوار.

تستمر الموجة ٢٤ حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته

يأتى ذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، والتي انطلقت أمس السبت الموافق 9 نوفمبر وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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