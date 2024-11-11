الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ١٠ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١١ و١٢ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

 

 

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 16 مليونًا و8 آلاف و360 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا، ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع «عبدالغفار» أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقًا للحالة الصحية لكل مريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركة بالمبادرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن، يتم إحالته إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، لافتا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام «جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي».

الصحة: انخفاض وفيات سرطان الثدي إلى 2.5% سنويًّا

اليوم، إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية

وناشد «عبدالغفار» المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي» والاطمئنان على حالتهم الصحية «مجانًا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التخصصات الطبية الانف والاذن خدمات تنظيم الاسرة وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والبنك المركزي للقضاء على قوائم الانتظار

الصحة تؤكد عدم رصد أي فيروسات أو متحورات جديدة للأنفلونزا

الصحة تطلق حملة للتوعية والكشف المجاني عن مرض نقص المناعة المكتسب والدرن

الصحة: مجازاة مسئولة رعاية الأمومة والطفولة بإدارة بني سويف لغياب المتابعة

الأكثر قراءة

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

السيسي يلقي كلمة اليوم في القمة العربية الإسلامية بالرياض

السيسي يتوجه اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية

طن اليوريا مخصوص يتراجع 2005 جنيهات، أسعار الأسمدة في الأسواق

اليوم، انطلاق القمة العربية والإسلامية غير العادية بالرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

أخبار مصر: مفاجأة في أسعار الذهب والوقود، إمام عاشور يرد على أنباء تهربه من المنتخب، مناطق سقوط الأمطار، نموذج إقرار استلام تابلت الثانوية

السيسي يستعرض أمام القمة العربية الإسلامية ثوابت الموقف المصري وجهود وقف إطلاق النار بغزة ولبنان

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

منوعات

المزيد

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

لو باظ هتدفع ثمنه.. قرارات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن "التابلت" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads