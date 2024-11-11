حريق بمحيط مكتب تموين الطود في الأقصر (صور)

اندلع حريق هائل بمحيط مكتب تموين الطود بجنوب محافظة الأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

حريق الطود بالأقصر



تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد ورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في مخلفات جافة وكرم نخيل بجوار مكتب تموين الطود بجنوب محافظة الأقصر.

الحماية المدنية تواصل السيطرة

وعزز مرفق الحماية المدنية بسيارتان إطفاء للسيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى مكتب التموين بمركز الطود، فيما انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية» لتكثيف التحريات لكشف ملابسات أسباب إندلاع الحريق.



تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.