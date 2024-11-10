الأحد 10 نوفمبر 2024
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مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه أثناء التنقيب خلسة عن الآثار داخل منزل بقرية المحاميد بمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

 تفاصيل الواقعة 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع شاب يدعى «ف.س.ع» 24 عاما مقيم بناحية أرمنت الحيط، إثر انهيار حفرة داخل منزل منزل بقرية المحاميد.

التنقيب عن الآثار 


ونجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على 5 أشخاص من بينهم صاحب المنزل المشاركين فى عملية التنقيب عن الآثار وبحوزتهم المعدات المستخدمة في أعمال الحفائر وأقروا بارتكاب الواقعة.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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