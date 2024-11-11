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أخبار مصر

حماية البحيرات يفتتح موسم الصيد في بحيرة قارون بعد انقطاع دام سنوات

الصيد في بحيرة قارون،
الصيد في بحيرة قارون، فيتو

صرح اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه في ضوء الجهود المبذولة من الجهاز لدعم الصيادين ورفع مستوى المعيشة وإعادة الحياة إلى البحيرة، شهدت بحيرة قارون إلقاء 6 ملايين وحدة زريعة جمبري عالية الحيوية والجودة من مفرخات الجهاز خلال العام الحالى وعلى دفعات متتالية، وتم تدعيم البحيرة بأمهات أسماك الموسى من بحيرة البردويل لتجديد قطيع أسماك الموسى ببحيرة قارون.  

أفاد المهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادى النيل بالفيوم، أنه تم يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 افتتاح موسم الصيد فى بحيرة قارون بعد انقطاع دام لسنوات طويلة، وتم صيد الجمبرى الفانمى لأول مرة من البحيرة وسمك موسى، وظهر البلطى البلدى مجددا فى البحيرة.


شهد الافتتاح الأستاذة الدكتورة نسرين عز الدين "مستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية"، الدكتورة شيرين "رئيس مجلس مدينة يوسف الصديق"، المهندس عبدالعليم أمين "مدير عام منطقة وادي النيل"، المهندسة كريمة مراد "مدير المفرخات والزراعة بالمنطقة"، المهندس مصطفي سيد "مدير بحيرة قارون"، المهندس محمد صلاح "منطقة وادي النيل"، المهندس طارق خليل، المهندس مجدي رسلان، السيد حمدى جودة، السيد عادل أمين، رؤساء مجلس إدارة جمعية الريان، جمعية قارون، ولفيف من الصيادين.

صرح المدير التنفيذى للجهاز، بأنه تم اليوم أيضًا، افتتاح موسم الصيد بمسطحات وادى الريان، ووصل إنتاج اليوم الأول من الصيد ٧ أطنان من الجمبري الفانمى، وأسماك العائلة البورية، وأسماك البلطي، وأسماك  قشر بياض، وأسماك المبروك الفضي، وأسماك مبروك الحشائش، وأسماك البياض.
أعرب صيادو محافظة الفيوم والتى تضم بحيرة قارون ومسطحات وادى الريان عن تقديرهم لجهود المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لسعيه في تزويد المسطحات المائية بالزريعة الملائمة لها وبكميات كبيرة، والسعى المستمر لعودة بحيرة قارون إلى سابق عهدها، والسرعة في تلبية احتياجات مجتمع الصيادين، والحرص على الارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن بحيرة قارون تعتبر من أهم الموارد الطبيعية في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، كما أنها تمثل موطنًا للعديد من الأنواع النادرة من الطيور والأسماك.
ختامًا، فإن جهود إعادة تأهيل بحيرة قارون تمثل قصة نجاح تستحق الإشادة، ومع استمرار هذه الجهود، يمكننا أن نتطلع إلى مستقبل مشرق لهذه البحيرة.

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جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحيرة قارون زريعة جمبري أسماك الموسي بحيرة البردويل

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