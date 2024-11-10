منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة المغرب (صور)

منتخب الناشئين، اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعداداته القوية لمواجهة منتخب المغرب غدا الاثنين، في إطار منافسات تصفيات شمال إفريقيا.

حرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها خلال المباراة.

وتنطلق تصفيات شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

20 لاعبا في قائمة منتخب مصر بدورة شمال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتها في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لـأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني كالتالي:

قائمة منتخب الشباب، فيتو

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام المغرب

وتقام مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره المغربي غدًا الإثنين 11 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت المغرب التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب البشير بمدينة المحمدية، في افتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة.

حماس في مران منتخب الناشئين

وخاض الفراعنة الصغار تدريبهم الثاني بالمغرب تحت قيادة أحمد الكأس، على ملعب الجمعية الرياضية بالمنصورية، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب، ضمن تصفيات شمال إفريقيا.

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، ثم يواجه الجزائر، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.