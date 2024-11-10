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رئيس جامعة الأقصر: الذكاء الاصطناعي أصبح لغة العصر وتعتمد عليه كافة المؤسسات

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في النسخة الـ 12 من المؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الذي تستضيف جامعة طيبة التكنولوجية على مدار يومين، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

جامعة الأقصر 

 يعد المؤتمر منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من الباحثين والعلماء والمهنيين في مختلف التخصصات على مستوى العالم، وتنظمه معامل التأثير العربي تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجلس البحث العلمي العربية بالتعاون مع أعرق الجامعات الصينية؛ جامعة Zhejiang بالتعاون مع جامعات الأقصر وطيبة التكنولوجية وسوهاج وأسوان وجنوب الوادي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال تقاطع الرياضيات وعلوم المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحة.

وقالت الدكتورة صابرين عبد الجليل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: الذكاء الاصطناعي أصبح لغة العصر وبات له بصمة ووجود في كل المجالات تقريبًا، وتعتمد عليها كافة المؤسسات والشركات، مشيرةً إلى أن تخصصات الذكاء الاصطناعي لاقت خلال الفترة الأخيرة إقبال كبير من طلاب الجامعات، كما اتجهت المؤسسات التعليمية إلى التوسع في هذه التخصصات لإعداد طلاب يلبون متطلبات سوق العمل.

أضافت رئيس جامعة الأقصر: أن الذكاء الاصطناعي يعطى الأنظمة والأجهزة القدرة على محاكاة العقل البشري بالإضافة إلى أداء مهام معقدة مثل الاستنتاج والتعلم واتخاذ القرارات، مما يتيح لنا استخدام الأنظمة الحاسوبية لفهم وتفسير البيانات والمعلومات بطرق متقدمة جدًا.


وقال الدكتور محمود عبد العاطي، الخبير في أمن المعلومات ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك: الأمن السيبراني حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات في تقنيات التشفير وأمن الشبكات والكشف عن الاختراقات وتحليل البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي، تتضمن مناقشات معمقة حول خوارزميات التعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي المفهوم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، الرياضيات وعلوم المعلومات، كما سيتم تسليط الضوء على دور الرياضيات في تطوير الخوارزميات وحل المشكلات المعقدة، بالإضافة إلى أحدث التطورات في مجال علوم البيانات وتحليل الإشارات.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن العالم يشهد اليوم تطورات متسارعة في مجال التكنولوجيا، مما يطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات. وفي الوقت نفسه، تفتح هذه التطورات آفاقًا واسعة للابتكار والتقدم في مختلف المجالات، إذ يسعى المؤتمر إلى توفير منصة للباحثين والمهنيين لمناقشة هذه التحديات والفرص، وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أفضل.

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