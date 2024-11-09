تشييع جثمان والدة أحمد مكي بعيدا عن أعين الإعلام

شيع الفنان أحمد مكي جثمان والدته لمثواها الأخير، وتم دفنها في مقبرة الأسرة التي قام مكي بشرائها منذ أيام قليلة بناء على رغبة والدته.



وتم تشييع الجثمان بعيدًا عن النجوم أو ظهور للفنانين في الجنازة، بناء على وصية والدته بأن يتم دفنها قبل أن يعلن مكي خبر وفاتها، ولن يقام لها عزاء أيضًا بناء على الوصية التى قالتها لمكي.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدة إيناس مكي

وكانت الفنانة إيناس مكي قد كشفت تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدتها، حيث أكدت أنها لم تكن تعاني من أية أمراض خطيرة، وكانت تتواجد في منزلها بمنطقة حدائق الأهرام حتى اللحظات الأخيرة بحياتها.

وأضافت إيناس أنه قبل وفاة والدتها طلبت من نجلها الفنان أحمد مكي شراء مقبرة خاصة بها، وهذا ما فعله مكي منذ أيام، كما أنها طلبت رؤيته قبل وفاتها، حيث زارها مكي وقضى معها عدة ساعات ليفاجأ بخبر وفاتها صباح اليوم السبت.