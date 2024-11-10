القبض على سائق توك توك وعامل بحوزتهما ٤١ قطعة حشيش بسوهاج

تمكنت مباحث قسم شرطة طهطا من القبض على سائق توك توك وعامل دائرة القسم وبحوزتهما عددا من قطع الحشيش ومبلغ مالى وهواتف محمولة بعدما دلت التحريات على قيامهما بتجارة المخدرات

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بضبط سائق توك توك وعامل للاتجار فى المخدرات بطهطا

ترجع أحداث الواقعة إلى إخطار ورد إلى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بتمكن مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد عبدالرحيم السمان ومعاونيه النقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من القبض على خالد ع. ج ا. ٤١ سنه سائق توكتوك ومقيم الشيخ عبدالله بندر طهطا ومحمد ا. ا. ط.عمره ٤٠ عاما عامل ومقيم الشيخ عواجة بندر طهطا وبحوزتهم ٤١ قطعة حشيش ومبلغ مالى وهواتف محمولة.

خلال التحقيقات المتهمين بالمواجهة يعترفوا بارتكاب الواقعة

وخلال التحقيقات التى أجريت بمعرفة الرائد عبدالرحيم السمان معاون أول رئيس المباحث وبالمواجهة اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم،تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابه

يذكر أن تلك الضربات الأمنية تأتى في إطار توجيهات وزير الداخلية وتنفيذا لخطة العمل التي تنتهجها المديرية برئاسة اللواء صبرى عزب مدير الأمن واللواء محمود طه مدير المباحث المتضمنة بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن للمواطنين ومكافحة الجريمة بشتي صورها وعلى رأسها تجارة المخدرات



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