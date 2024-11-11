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ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 11، كاميليا تفشل في ضبط محمد علاء وحبيبته

محمد علاء وإنجي المقدم،
محمد علاء وإنجي المقدم، فيتو

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 11 حول دخول كاميليا إلى شاليه “الجونة” الخاص بالعائلة والذي كان يقضي به كل من رشيد “محمد علاء” وسلمى “صبا مبارك” شهر العسل الخاص بهم، وبعد دخولها بدأت كاميليا في البحث بكل مكان في الفيلا بحثًا عن حبيبة زوجها ولكنها لم تجد شيئًا.

وتقرر كاميليا بعد فشلها في الوصول لأي دليل لخيانة زوجها أن تقضي ليلتها في الشاليه، ولم تتحمل سلمى الوضع وتقرر الخروج بسيارة رشيد ولأن كاميليا وضعت به جهاز تتبع قررت الخروج وراء السيارة بحجة أنها تريد “التمشية” على البحر.

تدرك سلمى أن كاميليا تتبع سيارة رشيد وتنجح في تنفيذ خطة سريعة حيث تصف السيارة أمام “بار” وبعدما تنزل كاميليا في انتظار عودة حبيبة رشيد تجد أن السيارة تدور وتتحرك، وتظل ورائها حتى تصل من جديد إلى “الشاليه” وهناك يهبط من السيارة ابن حارس الأمن، فيزداد شعور كاميليا بالفشل.

تعود سلمى إلى رشيد وتلومه على هذا الوضع، وتقرر العودة إلى المنزل وبعودتها بدأت شكوك داليا تجاهها تزداد خاصة أنها لم تجد أي تأشيرة في جواز السفر الخاص بها وهو ما يعني أن سلمى لم تغادر البلاد.

وعلى هامش الحلقة يقوم أكرم بتصفية كافة أعماله مع رشيد، بينما توافق داليا على العمل في شركة رشيد، ويتشاجر مازن من أجل رغدة التي قام أحد الشباب بتوجيه عبارات غزل إليها، بينما تحاول ليلى الوصول إلى عبد الرحمن دون جدوى.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

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