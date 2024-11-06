جامعة حلوان: رؤية متكاملة لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تقديم كافة الإمكانيات لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وذلك من خلال مركز التطوير الوظيفي (CDC) الذي يعد جسرًا يربط بين الجانبين الأكاديمي والعملي.

مركز التطوير الوظيفي (CDC) جامعة حلوان

ويقدم المركز، الذي تأسس عام 2014 بمبنى "و" مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة، تشمل:

- مهارات البحث عن وظيفة (Job Search)

- إدارة الذات (Self Management)

- العمل الجماعي في فريق (Team Building)

- مهارات التواصل

Communication skills

- كيفية بدء مشروعك الخاص (Build Your Business)

- دورات اللغة الإنجليزية للعمل

- ودورات الحاسب الآلي

- تدريب طلاب الخدمة الاجتماعية لجاهزيتهم للتنافس فى سوق العمل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن مركز التطوير الوظيفي يلعب دورًا محوريًا في صقل شخصية الطالب الجامعي وتعزيز مهاراته من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة والدورات التدريبية.

وأضاف رفاعي أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدمج الطلاب في الأنشطة الطلابية المختلفة التي يقدمها المركز، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم في بناء شخصية متوازنة للطالب وتعزز من مسؤوليته المجتمعية. وأوضح أن التكامل بين الأنشطة الطلابية وبرامج المركز يخلق بيئة تعليمية متميزة تجمع بين الجانب الأكاديمي والمهارات العملية.

وهذا يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل ومؤهل للمشاركة الفعالة في خدمة مجتمعه.

وقد أكد الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مركز التطوير الوظيفي يمثل أحد الأذرع الرئيسية للجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة بناء الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.

وأضاف السروجي أن الجامعة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان فعالية خدمات المركز، مؤكدًا على أن رسالة المركز تسهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، أن المركز يقدم خدماته مجانًا لجميع طلاب الجامعة، مشيرة إلى نجاح المركز في تنظيم ١١٢ فعالية خلال شهر أكتوبر.

وأوضحت أن المركز يعمل على تطوير المسار المهني للطلاب والخريجين من خلال حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التدريبات المتخصصة، والإرشادات المهنية، وبرامج ريادة الأعمال، وتنظيم ملتقيات التوظيف.

وفي إطار التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، نجح المركز في بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج منذ 2018، ووزارة الشباب والرياضة عبر برنامج "مشواري"، ووزارة الاتصالات في مبادرة "ابدأ مشروعك الخاص"، ووزارة التربية والتعليم من خلال برنامج "سفير الشباب"، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عبر دورات "الحوكمة ومكافحة الفساد".

كما نجح المركز في بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص تشمل البورصة المصرية ومنظمة FACE الدولية وشركة أورانج ومجموعة أوراسكوم ونكست أكاديمي، وغيرها من المؤسسات الرائدة التي تسهم في توفر فرص عمل وتدريب متميزة.

وأضافت حنان أن المركز يوفر برامج المعايشة الوظيفية للطلاب، مما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية قيمة قبل التخرج. وأشارت إلى أن المركز يعد وجهة للتدريب الميداني لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية، حيث يتلقون تدريبًا وإعدادًا في الإدارة يؤهلهم للمنافسة على الوظائف المتميزة بعد التخرج.

وتتمثل أهداف المركز في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات التوظيفية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتقديم استشارات وظيفية متخصصة، بجانب المساهمة في الأنشطة التطوعية المجتمعية.

وأكدت مديرة المركز حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة، حيث يتم إجراء تقييم فعلي من خلال الطلاب عقب كل فعالية ودورة تدريبية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان تلبيتها لاحتياجات الطلاب.