أسبوع ممطر، الأرصاد تعلن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.. وخفيفة على مدن القناة وجنوب الوجه البحري.. والقاهرة الكبرى على موعد مع السحب الممطرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء نهارًا.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:24:25

درجة الحرارة الصغرى:17:16

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:23

درجة الحرارة الصغرى: 16:17

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:25

درجة الحرارة الصغرى: 14:13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29:31

درجة الحرارة الصغرى: 16:17.

خريطة سقوط الأمطار الأسبوع المقبل

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار الأسبوع المقبل وجاءت كالتالي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة غدا السبت على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

وتسقط الأمطار الخفيفة على جنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة

وتكون هناك شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الأحد المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الاثنين المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية غدا:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 24

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 25

بنها: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 18 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 14 والعظمى 23

كاترين الصغرى 10 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 25

السويس: الصغرى 18 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 26

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 27

سوهاج الصغرى 15 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 31

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 31