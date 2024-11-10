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سياسة

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

ترامب والسيسي وسلمان،
ترامب والسيسي وسلمان، فيتو

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، المحلل السياسي والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الولايات المتحدة دولة عظمى، وتُعد القطب العالمي الوحيد في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن كافة الدول لديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية.

محلل سياسي: الاحتلال الأقرب والأهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط

وأضاف: أن دول الخليج لديها تأثير ونفوذ في أمن الطاقة العالمي، خاصة وأن هذه المنطقة تنتج ما لا يقل عن 20% من احتياجات العالم من النفط والغاز، خلاف أنها سوق مهم للغاية وموقع استراتيجي بالغ الأهمية، ورغم ذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأقرب والأهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن مشكلة الشرق الأوسط هي دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل إذا لم تكن موجودة لكانت العلاقات الأمريكية العربية على أعلى مستوى، ولكن الانحياز الأمريكي الإسرائيلي يأتي على حساب المصالح العربية.

شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

وأكد أن المملكة العربية السعودية تحدثت عن أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرفوض، إلا مع إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا الأمر مهم في ظل سعي "ترامب" لإتمام مشروع السلام الإبراهيمي والتطبيع بين عدد من الدول العربية ودولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن السعودية متمسكة بـ"المبادرة العربية للسلام" القائمة على التطبيع مع دولة الاحتلال، مقابل السلام الدائم وإقامة دولة فلسطينية.

محلل سياسي: العلاقات المصرية الأمريكية قد تشهد زخمًا جديدًا في عهد ترامب

ولفت إلي أن هناك كمياء سياسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "ترامب" خلال فترة رئاسته الأولى رد بشكل إيجابي على طلب مصر الحصول على مقاتلة أف 35 وهي أحدث مقاتلة في العالم، ولكن إدارة "بايدن" لم تستكمل هذا الأمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حقك مع المشاكس"، تقديم هيثم بسام المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن العلاقات المصرية الأمريكية قد تشهد زخمًا جديدًا في عهد ترامب؛ خاصة وأن الرئيس السيسي وضع أسسًا للعلاقات أقوى مع الولايات المتحدة، وقد يحدث تعاون مصري أمريكي لإيجاد نهاية معقولة للعداون الإسرائيلي في غزة ولبنان.

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ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى وقف الحرب في المنطقة لوقف نزيف الاقتصاد الأمريكي، خاصة وأن الولايات المتحدة أنفقت 23 مليار دولار على الحرب في المنطقة في صورة مساعدات لدولة الاحتلال، خلاف الخسائر التي حدثت بسبب الارتباك في سلاسل الإمداد والتموين بسبب هذه الحرب.

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الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي السعودية إسرائيل السيسي ترامب

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